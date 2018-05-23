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«Барселона» намерена продлить контракт с Умтити до 2023 года
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«Барселона» намерена продлить контракт с Умтити до 2023 года 

SPORT24.ru 1 час назад
Руководство «Барселоны» продолжает переговоры с защитником Самюэлем Умтити, который был вызван в сборную Франции для подготовки к чемпионату мира 2018 года в России. Представители игрока постоянно докладывают футболисту о том, как проходят переговоры.
По ходу сезона сообщалось, что в услугах 24-летнего защитника заинтересован «Манчестер Юнайтед», но каталонцы не хотят отпускать француза. В переговорах наступил прогресс и ожидается, что Умтити подпишет контракт до 2023 года с увеличением оклада и суммы отступных. В действующем до 2021 года соглашении прописана компенсация в размере 60 млн евро.
В минувшем сезоне Умтити в 40 матчах за «Барселону» забил 1 гол.
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