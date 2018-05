#скидочки | 24 мая

Star Wars: Knights of the Old Republic Окунитесь в мир вселенной «Звездных войн» с этой игрой, которая ограниченное время распространяется с большой скидкой. Все, что вы хотели видеть, от световых мечей до Дарта Вейдера и ожесточенных сражений со штурмовиками. Не забудьте беспроводной контроллер — благо такая поддержка присутствует. Скидка специально к выходу фильма про Хана Соло!

Название: Star Wars: Knights of the Old Republic

Цена: 379 руб. (749 руб.)

Совместимость: Универсальное приложение

Ссылка: Установить Tiny Defense 2 Какая-то сумасшедшая стратегия, которой удалось завоевать настоящую популярность во всем мире. Вначале, конечно, будет немного сложно, так как надо будет разобраться во всем игровом безумии, но потом будет интересно. Причем так, что за игрой легко можно убить пару-тройку часов. Врагов, оружия, уровней — здесь всего навалом.

Название: Tiny Defense 2 Цена: Бесплатно (229 руб.)

Совместимость: Универсальное приложение

Ссылка: Установить DEAD EYES Минималистичная пошаговая игра, в которой вам предстоит выжить в мрачном мире, наполненном ненасытными зомби.

Название: DEAD EYES

Цена: 75 руб. (379 руб.)

Совместимость: Универсальное приложение

