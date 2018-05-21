В детской больнице Северного Тушина пройдет очередное занятие Школы для родителей

В детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой района Северное Тушино продолжает работу Школа для родителей. В этот раз занятие будет посвящено теме «Сахарный диабет у детей».

— Занятия проходят в дружелюбной, практически семейной обстановке, и, кстати, абсолютно бесплатно. Лучшие врачи и психологи помогут и подскажут, как действовать в сложных ситуациях, — отметили в пресс-службе больницы.

Перед родителями выступят заведующая эндокринологическим отделением ДГКБ имени Башляевой, врач-эндокринолог, врач высшей категории Ирина Коломина, врачи-эндокринологи Евгения Евсюкова и Ирина Стрункина, а также психолог Алла Козурова.

Мероприятие состоится 23 мая в 15.00. Адрес больницы: ул. Героев Панфиловцев, д. 28. Предварительная запись по телефону: 8 (903) 720-47-51.