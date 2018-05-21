Водоросли будут использовать для восстановления зрения

Американские ученые смогли выделить из водорослей вещество, которое в будущем может помочь людям вернуть утраченное зрение. Пока вещество проходит первые исследования, и сложно сказать, когда готовый продукт поступит в продажу.

Ученые пояснили, что некоторые водоросли, в частности Arabidopsis thaliana, обладают чувствительным глазком, который реагируют на свет. С помощью такого «датчика» водоросли могут двигаться в сторону света, чтобы запустить процесс фотосинтеза.

Исследования показали, что за работу этого глазка отвечает белок ChR2, который уже давно знаком ученым. Его в основном используют в оптогенетике при изучении работы нервных клеток.

В 2017 году ученым удалось выделить этот белок в чистом виде, что дало возможность тщательно изучить его свойства. Оказалось, что он выступает в качестве фактора ремоделирования хроматина, а также белок способен регулировать биосинтез микроРНК.

Эти процессы помогают внутриклеточному восстановлению, поэтому мы предположили, что его можно использовать на пациентах со слабым зрением, — пояснили ученые.

Ученые провели несколько исследований, во время которых белок ChR2 с помощью тонкой иглы вводился в сетчатку пациента, потерявшего зрение вследствие пигментного ретинита. Полностью восстановить зрение пациента не удалось, но у слепых появлялась способность видеть тусклые контуры предметов.

Авторы исследования собираются продолжать свою работу, чтобы довести метод до совершенства.