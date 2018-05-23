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Светочувствительный белок из водорослей восстановит зрение
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Светочувствительный белок из водорослей восстановит зрение 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Ученым из США удалось обнаружить и выделить из состава водорослей Arabidopsis thaliana компоненты, пригодные для разработки восстанавливающих зрение препаратов. Уникальное лекарство на основе простых организмов, обитающих в водоемах, проходит клинические исследования и пока неизвестно, когда им смогут воспользоваться люди, теряющие способность видеть. Уже на первостепенном тестировании средство против слепоты показало свою эффективность.
Эксперты для МедикФорума рассказали, что водоросли видов Chlamydomonas reinhardtii и Arabidopsis thaliana имеют способность реагировать на свет. Собственных органов зрения организмы не имеют, но пользуются примитивным «оком», позволяющим ощущать солнце и двигаться за его лучами в целях запуска фотосинтеза.
Подобно глазам человека, «око» водорослей запускает компонент светочувствительного белка родопсин-2. Исследователи давно изучают данный фотоактивный ChR2 и даже используют его в оптогенетике для изучения активности нервных клеток. В чистом виде вещество выделили в 2017 году, что позволило более тщательно проанализировать его свойства. Выяснилось, что белок регулирует биосинтез микроРНК и помогает в ремоделировании хроматина.
Данные процессы способствуют внутриклеточному восстановлению, поэтому именно ген ChR2 специалисты намерены пересаживать в органы зрения слепых пациентов. Для начала действие белка проверили на лабораторных животных. Как оказалось, после такой терапии зрение подопытных в какой-то мере восстанавливалось. Чуть позже вещество, выделенное из водорослей, тонкой иглой ввели в сетчатку добровольца, ослепшего от пигментного ретинита. В результате клетки, утратившие чувствительность, преобразовывались в светочувствительные, и больной мог видеть тусклые очертания предметов.
Полностью восстановить зрение пациенту не удалось, но прогресс был заметен. Специалисты намерены продолжить исследования для доведения новой технологии лечения слепоты до совершенства. Для тестирования оптогенетика на основе водорослей набирается группа из 15 добровольцев, у которых выявлена пигментная дегенерация сетчатки.
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