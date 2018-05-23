Sony: «Рынок VR развивается медленнее, чем ему прогнозировали»

В компании признали тренд, о котором говорят с 2016 года.

На днях Sony провела встречу с инвесторами, на которой поделилась планами на ближайшие три года. Во время выступления затронули сферу виртуальной реальности, в которой компания представлена гарнитурой PlayStation VR.

Руководство отметило, что, несмотря на общий рост продаж PSVR, в целом эта отрасль игровой индустрии развивается медленными темпами.

Аналогичное мнение на протяжении последних лет высказывают разные сотрудники и ветераны индустрии. В интервью изданию Gamesindustry.biz инженер Oculus Мэтт Конте (Matt Conte) также подтвердил, что к 2018 году рынок VR остаётся весьма закрытым.

Я не буду деликатничать: рынок VR всё ещё маленький. Сейчас продано не так много гарнитур, как мы рассчитывали два года назад. Рост есть, и на самом деле рост очень уверенный, но, принимая любое решение, вы должны подумать: «Как это поможет мне распространить мой тайтл среди наибольшего числа пользователей?»

Некоторые люди находят странным, что мы предлагаем им поставлять тайтлы на все платформы. Нам не нужна эксклюзивность, нам нужно, чтобы VR процветал и развивался. Но пока это нишевый продукт, и не хочется занимать нишу внутри другой ниши.

В негативном ключе о VR-индустрии в 2016 году отзывался автор DayZ Дин Холл . Тогда в сети стали появляться обвинения в адрес разработчиков, заключающих эксклюзивные соглашения с платформодержателями. Игроки называли их поведение «продажным».

Холл объяснил, что студии вынуждены идти на такие меры из-за реалий VR-рынка.

В этой индустрии нет денег. Я не имею ввиду деньги на покупку Ferrari . Я имею ввиду деньги, предназначенные для выдачи зарплаты разработчикам. Люди говорят о разработчиках, взявших деньги Oculus, Facebook или Intel так, будто они продались для того, чтобы пойти и купить где-нибудь целый остров.

Эти разработчики заключили партнёрские соглашения, потому что это единственный вариант, при котором их игра дойдёт до релиза — вот суровая реальность.

Обозреватель издания TechCrunch Лукас Матни (Lucas Matney) в 2017 году также говорил о слабых продажах VR-гарнитур и падении интереса к индустрии со стороны инвесторов.

За последние несколько месяцев стало ясно, что противостояние между HTC и Oculus — это уже не война за то, кто станет Betamax, а кто VHS. Сейчас они обе пытаются сделать всё, чтобы VR не превратился в LaserDisc. Хоть и не все крупные игроки могут это принять, но многие инвесторы и аналитики не воодушевлены темпами продаж гарнитур за последний год.

Редактор портала Cnet Дэн Акерман (Dan Ackerman) в апреле 2018-го написал статью «Пора порвать с VR». Она была посвящена потенциалу гарнитур виртуальной реальности, который так и не раскрылся за два года с начала продаж.

В VR-версию L. A. Noire от Rockstar играть невозможно. Фанаты «Звёздных войн» получили две VR-игры за два года. Обе отлично отполированы, и из них вышли бы отличные демки, но ни одна не приблизилась к тому, как должна выглядеть полноценная игра. Их обе можно пройти за десять минут.

Самое страшное, что я могу сказать по поводу текущего поколения VR: два года назад я говорил, что лучшей VR-игрой, которую я нашёл, был бесплатный многопользовательский инди-проект про пейнтбол Rec Room. Переместимся на два года вперёд, и лучшей игрой для VR по-прежнему останется многопользовательский инди-проект про пейнтбол Rec Room.

К декабрю 2017 года Sony продала около 2 миллионов PSVR. По данным аналитиков, компания заработала на этом свыше 1,5 миллиарда долларов. За последний год снизилась цена на ряд ведущих гарнитур виртуальной реальности, включая HTC Vive, Oculus Rift и PlayStation VR.

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