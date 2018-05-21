Ракетчики ПВО уничтожили воздушные цели: видео

На полигоне «Капустин Яр» расчеты зенитных ракетных комплексов провели стрельбы по летящим мишеням.

Учебно-боевые стрельбы сразу нескольких типов зенитных ракетных комплексов ПВО прошли на астраханском полигоне «Капустин Яр».

Операторы ПЗРК «Игла» и «Стрела» отработали стрельбу по низколетящим целям.

Мишени для комплексов «Бук» и «Тор» располагаются на большой высоте.

Самым совершенным и дальнобойным зенитным ракетным комплексам С-400 «Триумф» под силу защитить охраняемый объект не только от авиации противника, но и от баллистических ракет.