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Ракетчики ПВО уничтожили воздушные цели: видео
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Ракетчики ПВО уничтожили воздушные цели: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На полигоне «Капустин Яр» расчеты зенитных ракетных комплексов провели стрельбы по летящим мишеням.
Учебно-боевые стрельбы сразу нескольких типов зенитных ракетных комплексов ПВО прошли на астраханском полигоне «Капустин Яр».
Операторы ПЗРК «Игла» и «Стрела» отработали стрельбу по низколетящим целям.
Мишени для комплексов «Бук» и «Тор» располагаются на большой высоте.
Самым совершенным и дальнобойным зенитным ракетным комплексам С-400 «Триумф» под силу защитить охраняемый объект не только от авиации противника, но и от баллистических ракет.
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