13 школьников пострадали в ДТП под Псковом

Экскурсионный автобус, в салоне которого находились преимущественно дети, вылетел в кювет. К счастью, экспресс не перевернулся. Благодаря этому тяжелых травм нет. На кадрах, снятых очевидцами, запечатлены первые минуты после аварии. Двери заблокировало, и подросткам пришлось выбираться из салона через окна и люк. Им помогали водители остановившихся машин. На месте всех пассажиров осмотрели медики. Нескольким детям понадобилась госпитализация. Трасса, где произошло ЧП, находится в хорошем состоянии, отмечают инспекторы. Погодные условия были благоприятные. Что послужило причиной аварии, будут выяснять эксперты. Сам водитель сейчас находится в больнице. Как только он придет в себя, с ним пообщаются правоохранители.