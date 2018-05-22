Ещё
13 школьников пострадали в ДТП под Псковом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

13 школьников пострадали в ДТП под Псковом 

Авторадио 3 часа назад
Фото: Псковское Агентство Информации
Экскурсионный автобус, в салоне которого находились преимущественно дети, вылетел в кювет. К счастью, экспресс не перевернулся. Благодаря этому тяжелых травм нет. На кадрах, снятых очевидцами, запечатлены первые минуты после аварии. Двери заблокировало, и подросткам пришлось выбираться из салона через окна и люк. Им помогали водители остановившихся машин. На месте всех пассажиров осмотрели медики. Нескольким детям понадобилась госпитализация. Трасса, где произошло ЧП, находится в хорошем состоянии, отмечают инспекторы. Погодные условия были благоприятные. Что послужило причиной аварии, будут выяснять эксперты. Сам водитель сейчас находится в больнице. Как только он придет в себя, с ним пообщаются правоохранители.
Авторадио: последние новости
Сильнейший ливень в считанные минуты превратил улицы Краснодара в полноводные реки Российские бизнесмены стали чаще жаловаться на уголовные дела против них Детство в России продлят до 30 лет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия начинает торговую войну с Трампом328
«Они держат в страхе весь поселок»575
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная405
Из магазинов могут пропасть некоторые продукты57
Поклонская обратилась к Бастрыкину из-за карикатуры74
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
00:52
Россия начинает торговую войну с Трампом
Экономика Статьи
01:07
Украина впервые провела пуски Javelin
Оружие Армия
00:35
РФ обзавелась неожиданным союзником против США
Экономика
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
05:27
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная
Происшествия
04:42
США пригрозили закрыть небо для России
США В мире
01:09
Путин встретился с президентом Болгарии
Политика Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение