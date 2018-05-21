В США опасаются, что Россия и Китай «обманут» шпионские спутники

Дроны для разведки передают большой поток информации, включая снимки танков и ракетных установок. Проанализировав такой объем данных способен лишь искусственный интеллект, однако его легко обмануть. Например, компьютер может спутать умело замаскированный российский танк даже с легковым автомобилем. Поэтому американские ВМС хотят выяснить, каким способом можно ввести технику в заблуждние, пишет издание.

"Эффективные технологии должны вызывать ошибки в классификации снимков, сделанных с различных углов (+/— 45 градусов) и расстояний (от 25 метров до космоса", — отметили в военно-морских силах.