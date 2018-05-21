В США опасаются, что Россия и Китай «обманут» шпионские спутники 

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. ВМС США запустили исследовательский проект, чтобы понять, как Россия и Китай могут замаскировать свои вооружения и «спрятать» их от американских разведывательных беспилотников и спутников, пишет The National Interest.
Дроны для разведки передают большой поток информации, включая снимки танков и ракетных установок. Проанализировав такой объем данных способен лишь искусственный интеллект, однако его легко обмануть. Например, компьютер может спутать умело замаскированный российский танк даже с легковым автомобилем. Поэтому американские ВМС хотят выяснить, каким способом можно ввести технику в заблуждние, пишет издание.
"Эффективные технологии должны вызывать ошибки в классификации снимков, сделанных с различных углов (+/— 45 градусов) и расстояний (от 25 метров до космоса", — отметили в военно-морских силах.
Пока исследования направлены только на анализ методов маскировки противников — указаний на то, что Пентагону также нужно «спрятать» свое оружие от российских и китайских систем нет, говорится в статье.
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