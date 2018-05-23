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Хрен расцвел в «Аптекарском огороде»
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Хрен расцвел в «Аптекарском огороде» 

Москва24 47 минут назад
Фото: Москва24
На Весеннем фестивале цветов «Аптекарском огороде» расцвел хрен обыкновенный, сообщила пресс-секретарь Ботанического сада МГУ Ольга Архипова.
Увидеть цветение растения семейства Капустных можно в Саду лекарственных трав. Растение примечательно толстым корнем, прямым стеблем, белыми цветками и крупными прикорневыми листьями. Все части хрена содержат эфирное масло, имеющее резкий специфический запах и вкус, они богаты витамином С.
Корни и листья хрена активно используются в кулинарии и народной медицине. Чаще всего растение применяют как пряно-вкусовую добавку в кулинарии, где используются свежие тертые или нарезанные корни, а также листья.
Помимо хрена в саду лекарственных трав растет конопля водяная, сон-трава, ландыши, гречиха, земляника, тимьян, капуста, пионы, луносемянник, лен, тыква и еще около 150 видов растений.
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