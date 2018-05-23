Хрен расцвел в «Аптекарском огороде»

Ольга Архипова. На Весеннем фестивале цветов «Аптекарском огороде» расцвел хрен обыкновенный, сообщила пресс-секретарь Ботанического сада МГУ

Увидеть цветение растения семейства Капустных можно в Саду лекарственных трав. Растение примечательно толстым корнем, прямым стеблем, белыми цветками и крупными прикорневыми листьями. Все части хрена содержат эфирное масло, имеющее резкий специфический запах и вкус, они богаты витамином С.

Корни и листья хрена активно используются в кулинарии и народной медицине. Чаще всего растение применяют как пряно-вкусовую добавку в кулинарии, где используются свежие тертые или нарезанные корни, а также листья.

Помимо хрена в саду лекарственных трав растет конопля водяная, сон-трава, ландыши, гречиха, земляника, тимьян, капуста, пионы, луносемянник, лен, тыква и еще около 150 видов растений.