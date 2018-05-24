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На что способен первый российский ударный беспилотник «Корсар»
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На что способен первый российский ударный беспилотник «Корсар» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Издание отмечает, что впервые продемонстрированный на параде в День Победы «Корсар» создан из композитных материалов. Это боевой БПЛА весом 200 килограммов и с размахом крыльев в шесть с половиной метров. Беспилотник может действовать в качестве ударного, используя управляемые и неуправляемые авиационные ракеты, а также проводить разведку или использоваться для радиоэлектронной борьбы.
Хотя радиус полета у «Корсара» по сравнению с конкурентами из США и Китая относительно небольшой (около 200 километров), он может быть очень эффективен, так как позволит наносить относительно недорогие авиаудары.
Особую озабоченность у иностранных аналитиков вызывает другой вариант «Корсара» — беспилотный вертолет.
"Беспилотный вертолет, вероятно, будет уступать по скорости варианту с неподвижным крылом, но сможет действовать в отрыве от аэродромов, в том числе его можно будет запускать с палуб военных кораблей.
Эксперты полагают, что «Корсар» станет единой системой вооружения, которая будет применяться там, где российские военные не захотят рисковать более продвинутыми и дорогостоящими боевыми пилотируемыми самолетами и вертолетами.
По данным корпорации Ростех, у новейшего беспилотника «Корсар» поршневой двигатель. Аппарат в состоянии развивать скорость до 150 километров в час. Вертолет «Корсар» выполнен по соосной схеме, обеспечивающей дрону высокую маневренность. Беспилотник может нести противотанковые управляемые ракеты «Атака» и универсальные реактивные гранаты.
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