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Эта космическая технология предотвращает падение мотоцикла
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Эта космическая технология предотвращает падение мотоцикла 

Авторамблер 21 мая 2018
Фото: Авторамблер
За годы эволюции электронное оснащение мототехники сделало колоссальный шаг вперед. Теперь никого не удивишь многоуровневым трэкшн-контролем, системой выборов режимов движения или полуактивной подвеской, а ABS — само собой разумеющееся оснащение, которое есть и на скутерах. Тем не менее, мотоцикл остается транспортным средством очень высокого риска, о чем говорит статистика ДТП и смертей. Производители стараются максимально обезопасить райдеров и следующим этапом планируют уберечь их от падения на бок. Причины этого явления бывают разные, например, сильный наклон в повороте и потеря сцепления переднего колеса с дорогой.
Самое интересное — это то, как инженеры собираются сделать лоусайд маловероятным! Компания Bosch работает над системой, применяемой в космической отрасли. В качестве прообраза выступила установка для перемещения и маневрирования астронавта в невесомости вне космического корабля. В качестве стабилизатора и «выравнивателя» мотоцикла используется сжатый газ. При критических углах наклона выпущенная струя поднимает байк. После такого «сейва» система потребует замену или, быть может, перезарядку — наполнение новой порцией газа.
Фото: Bosch
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