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Bosch будет спасать мотоциклы от падения при помощи «реактивных двигателей»
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Bosch будет спасать мотоциклы от падения при помощи «реактивных двигателей» 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Bosch ведет работу над экспериментальной технологией, которая позволит предотвратить падение мотоцикла при потере сцепления колес с дорогой. Для выравнивания байка предлагается использовать миниатюрные «реактивные двигатели».
Степень опасности сноса колес будет определяться автоматически, при помощи специальных датчиков. Если мотоцикл начнет терять сцепление с дорогой, через сопло в «верхней» части система выбросит струю сжатого воздуха, создав обратную тягу, которая вернет колесо на нужную траекторию.
При этом использовать систему можно только один раз, как подушку безопасности. Кроме того, она довольно сложная, и пока компания не может гарантировать ее бесперебойную работу.
Ранее Bosch представила новую технологию, которая позволит значительно сократить уровень выбросов оксидов азота (NOx) дизельными машинами. В компании считают, что используя активное терморегулирование можно поддержать оптимальную температуру в системе рециркуляции выхлопных газов (EGR), снизив уровень выброс NOx до 13 миллиграммов на километр, при текущем ограничении в 168 миллиграмм.
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