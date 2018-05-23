В Fortnite добавили джетпаки

Epic Games несколько месяцев назад обещала добавить реактивные рюкзаки в Fortnite, но сделать это получилось только сейчас.

Вместе с джетпаками в игру добавлена новая категория предметов «рюкзаки». В отличие от украшений на спину, рюкзаки влияют на игровой процесс, и их нельзя купить как косметические предметы. Рюкзак занимает ячейку в инвентаре точно так же, как оружие и расходуемые предметы. У каждого рюкзака есть свои полезные свойства. Что делают реактивные ранцы вы и так знаете, но можете посмотреть трейлер под обязательную композицию «Полет валькирий»

Легендарная редкость. Встречается в сундуках. Реактивный ранец относится к новой категории предметов: «рюкзаки». Рюкзак занимает ячейку в инвентаре (точно так же, как оружие и расходуемые предметы), и его можно перемещать в разные ячейки. Одновременно можно носить только один рюкзак. Если вы возьмёте другой рюкзак, он автоматически поменяется местами с надетым. Полностью израсходованный рюкзак автоматически уничтожается. Если вы надели рюкзак, ваши украшения на спину не будут видны. Украшения на спину вновь появятся, когда вы снимете рюкзак. Реактивный ранец улучшает маневренность игрока. Чтобы включить его, подпрыгните, находясь в воздухе. Реактивный ранец действует некоторое время, а затем перезаряжается. Перезарядка производится, когда реактивный ранец не используется. Вы не можете включить режим прицеливания, находясь в воздухе. Кнопка прицеливания на контроллере включает реактивный ранец.