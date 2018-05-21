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Неудачные запуски ракет с боевых самолетов
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Неудачные запуски ракет с боевых самолетов 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Ракеты на военных самолетах появились сравнительно недавно: управляемые снаряды были приняты на вооружение Великобританией лишь в 1955 году. Нет ничего удивительного в том, что даже сегодня многие пуски заканчиваются провалами!
Первые ракеты пилотам приходилось запускать только сзади — выхлоп раскаленных газов из двигателя противника позволял приборам ракеты надежно его захватить. Но от такого снаряда можно было уклониться, как и обмануть его.
Сейчас используют гораздо более продвинутую технику. Современные оптико-электронные системы наведения позволяют существенно снизить вероятность промаха. Тем не менее, как сами видите, полностью избавиться от ошибок пока не выходит.
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