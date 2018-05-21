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Видео полета российских Ту-95 c истребителями США попало в Сеть
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Видео полета российских Ту-95 c истребителями США попало в Сеть 

Парламентская газета 10 минут назад
Фото: Парламентская газета
Полет бомбардировщиков Ту-95 Воздушно-космических сил России над нейтральными водами Тихого океана в сопровождении американских истребителей F-22A попал на видео. Кадры из кабины одного из российских самолетов опубликовал в пятницу телеканал «Звезда».
По словам командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша, при полете «сработал определенный эффект внезапности»: для сопровождения поднялись всего два американских истребителей вместо обычных пяти-семи из разных стран.
«Хочу отметить, что во время данного полета никто никого не перехватывал. Самолеты ВВС США сопровождали наши самолеты в воздушном пространстве над нейтральными водами», — сказал генерал-лейтенант.
Ранее в Министерстве обороны рассказали, что американские самолеты вели себя корректно, когда сопровождали российские стратегические ракетоносцы, никаких агрессивных намерений не демонстрировали и лишь обозначали свое присутствие на почтительном расстоянии.
12 мая телеканал CNN сообщил, что два российских Ту-95 были перехвачены американскими истребителями F-22 в международном воздушном пространстве у побережья штата Аляска. Отмечалось, что сопровождение велось, пока бомбардировщики не покинули зону опознавания ПВО США, которая находится около западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов.
По словам представителя Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Скотта Миллера, бомбардировщики не нарушали воздушные границы США и Канады и пролетали только над международными водами.
В Минобороны России пояснили, что бомбардировщики выполняли плановые полёты над нейтральной акваторией Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей.
Российские ВКС регулярно проводят полёты стратегических бомбардировщиков над международными водами. Последний случай перехвата американскими самолётами у берегов Аляски произошёл в мае 2017 года, когда российские ракетоносцы приблизились к Алеутским островам на расстояние 80 км.
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