Минниханов примерил шлем виртуальной реальности 

Фото: president.tatar.ru Президент РТ Рустам Минниханов, большой любитель гаджетов, сегодня в Иннополисе примерил шлем виртуальной реальности. Он даже сыграл в нем в футбол. Выглядело это так:
Фото: president.tatar.ru Фото: president.tatar.ru Фото: president.tatar.ru В 2015 году Минниханов примерил в Ирландии очки «Google Glass» («очки Терминатора»). При помощи этих очков можно снимать видео, отправлять сообщения и проводить видеоконференции.
Фото: president.tatar.ru В 2017-м глава республики примерил шлем виртуальной реальности «HTC Vive»:
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