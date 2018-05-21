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Минниханов примерил шлем виртуальной реальности
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Минниханов примерил шлем виртуальной реальности 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: БИЗНЕС Online
Фото: president.tatar.ru  Президент РТ Рустам Минниханов, большой любитель гаджетов, сегодня в Иннополисе примерил шлем виртуальной реальности. Он даже сыграл в нем в футбол. Выглядело это так:
Фото: president.tatar.ru  Фото: president.tatar.ru  Фото: president.tatar.ru  В 2015 году Минниханов примерил в Ирландии очки «Google Glass» («очки Терминатора»). При помощи этих очков можно снимать видео, отправлять сообщения и проводить видеоконференции.
Фото: president.tatar.ru  В 2017-м глава республики примерил шлем виртуальной реальности «HTC Vive»:
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