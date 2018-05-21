Стартап Ossic собрал почти $6 млн на VR-наушники через краудфандинг. И закрылся 

Ossic получил на реализацию проекта $2, 7 через платформу Kickstarter и еще $3,2 через Indiegogo, уточняется в публикации.
Компания оформила десятки тысяч предзаказов, однако в итоге создала лишь 250 пар наушников, которые достались инвесторам Kickstarter, отмечает издание.
При этом в начале 2018 года стартап объявил, что наушники поступят в массовую продажу к концу весны.
В своем письме Ossic утверждает, что команда проекта работала усердно и создала продукт, готовый к производству.
«Нам очень жаль, что мы не можем предоставить вам продукт. Мы хотим, чтобы вы знали, что команда предприняла все возможное, включая вложения собственных средств и работу без зарплаты», — отметили в компании.
Причинами неудачи в Ossic помимо прочего называют медленное развитие индустрии в области виртуальной реальности.
Для выполнения существующих предзаказов дополнительно необходимо привлечь еще $2 млн, уточняется в письме.