Стартап Ossic собрал почти $6 млн на VR-наушники через краудфандинг. И закрылся

Ossic получил на реализацию проекта $2, 7 через платформу Kickstarter и еще $3,2 через Indiegogo, уточняется в публикации.

Компания оформила десятки тысяч предзаказов, однако в итоге создала лишь 250 пар наушников, которые достались инвесторам Kickstarter, отмечает издание.

При этом в начале 2018 года стартап объявил, что наушники поступят в массовую продажу к концу весны.

В своем письме Ossic утверждает, что команда проекта работала усердно и создала продукт, готовый к производству.

«Нам очень жаль, что мы не можем предоставить вам продукт. Мы хотим, чтобы вы знали, что команда предприняла все возможное, включая вложения собственных средств и работу без зарплаты», — отметили в компании.

Причинами неудачи в Ossic помимо прочего называют медленное развитие индустрии в области виртуальной реальности.

Для выполнения существующих предзаказов дополнительно необходимо привлечь еще $2 млн, уточняется в письме.