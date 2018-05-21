Водитель «Приоры» сбил мотоциклиста в Ставрополе

Водитель сбил мотоциклиста 19 мая в Ставрополе , сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Мужчина за рулём «Приоры» не уступил дорогу мотоциклисту и сбил его во время поворота. Водителя мотоцикла доставили в больницу. К счастью для него, он был в шлеме и потому избежал тяжёлых последствий аварии.

Полицейские выяснили, что водитель «Приоры» более 10 раз нарушал правила дорожного движения за последние два года. За рулём он был трезв, как и мотоциклист. Чтобы выяснить степень ответственности водителей, полиция проводит проверку на месте происшествия.