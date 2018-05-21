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Водитель «Приоры» сбил мотоциклиста в Ставрополе
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Водитель «Приоры» сбил мотоциклиста в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 3 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Водитель сбил мотоциклиста 19 мая в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Мужчина за рулём «Приоры» не уступил дорогу мотоциклисту и сбил его во время поворота. Водителя мотоцикла доставили в больницу. К счастью для него, он был в шлеме и потому избежал тяжёлых последствий аварии.
Полицейские выяснили, что водитель «Приоры» более 10 раз нарушал правила дорожного движения за последние два года. За рулём он был трезв, как и мотоциклист. Чтобы выяснить степень ответственности водителей, полиция проводит проверку на месте происшествия.
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