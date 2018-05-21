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Под Пензой иномарка врезалась в дерево, два человека погибли
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Под Пензой иномарка врезалась в дерево, два человека погибли 

PNZdrive 47 минут назад
Фото: PNZdrive
Сотрудники региональной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства трагического ДТП в Бессоновском районе Пензенской области, в результате которого погибли двое молодых людей. Авария с участием легковой иномарки произошла в ночь на понедельник.
По данным отдела пропаганды областного Управления ГИБДД УМВД России, 21 мая около 03:30 на третьем километре автодороги «Васильевка — Пазелки» Бессоновского района водитель автомобиля «Kia Spectra» — молодой человек 1995 года рождения — не справился с управлением и врезался в дерево. После наезда на препятствие иномарка опрокинулась.
«В результате происшествия водитель и пассажир данного автомобиля, юноша 2000 года рождения, скончались на месте. По данному факту проводится проверка», — уточнили в ведомстве.
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