Под Пензой иномарка врезалась в дерево, два человека погибли

Сотрудники региональной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства трагического ДТП в Бессоновском районе Пензенской области , в результате которого погибли двое молодых людей. Авария с участием легковой иномарки произошла в ночь на понедельник.

По данным отдела пропаганды областного Управления ГИБДД УМВД России, 21 мая около 03:30 на третьем километре автодороги «Васильевка — Пазелки» Бессоновского района водитель автомобиля «Kia Spectra» — молодой человек 1995 года рождения — не справился с управлением и врезался в дерево. После наезда на препятствие иномарка опрокинулась.

«В результате происшествия водитель и пассажир данного автомобиля, юноша 2000 года рождения, скончались на месте. По данному факту проводится проверка», — уточнили в ведомстве.