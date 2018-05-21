84-летний водитель пострадал на трассе «Кола» в Карелии

Пожилой мужчина на автомобиле ВАЗ, въехал в автомобиль «Шевроле Лачетти». ДТП с пострадавшими произошло на автодороге «Кола» в Карелии , сообщает Госавтоинспекция республики.

20 мая в 12:30 в Прионежском районе на 419 км автодороги «Санкт-Петербург-Мурманск» 84-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21011» допустил наезд на остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль «Шевроле Лачетти». В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ», пострадавшему назначено амбулаторное лечение,

— говорится в сообщении автодорожного ведомства.