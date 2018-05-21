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84-летний водитель пострадал на трассе «Кола» в Карелии
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84-летний водитель пострадал на трассе «Кола» в Карелии 

Карельские вести 1 час назад
Пожилой мужчина на автомобиле ВАЗ, въехал в автомобиль «Шевроле Лачетти». ДТП с пострадавшими произошло на автодороге «Кола» в Карелии, сообщает Госавтоинспекция республики.
20 мая в 12:30 в Прионежском районе на 419 км автодороги «Санкт-Петербург-Мурманск» 84-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21011» допустил наезд на остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль «Шевроле Лачетти». В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ», пострадавшему назначено амбулаторное лечение,
— говорится в сообщении автодорожного ведомства.
По материалам: ptzgovorit.ru
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