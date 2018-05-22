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Один из роддомов Москвы был удостоен редкого почётного звания
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Один из роддомов Москвы был удостоен редкого почётного звания 

Вестник Бутова 22 мая 2018
Фото: Вестник Бутова
Речь идёт о родильном доме городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского, расположенном в Зеленограде. По итогам аттестации Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ он получил (пока что новое для России) звание «Больница, доброжелательная к ребёнку». Эту новость сообщил информационный портал «MOS. NEWS».
Международная комиссия, проверявшая роддом, состояла из медицинских экспертов из разных стран.
На данный момент даже в Москве не очень много детских медучреждений, удостоенных такого звания. Вместе с роддомом городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского в столице получили это звание лишь 6 родильных домов. Значит, остальным московским роддомам есть к чему стремиться.
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