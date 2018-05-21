В США озаботились обходом спутников-шпионов ракетами Россия и Китая 

Военно-морские силы США решили выяснить, как можно обмануть американские спутники-шпионы, которые пытаются одурачить их противники, в частности, Россия и Китай с помощью «умной маскировки», сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на The National Interest.
Отмечается, что спутники-шпионы делают снимки для анализа с помощью компьютера, а не людей, так как предоставляется очень большой объем информации. Однако в этой системе есть недостаток — Россия и Китай могут замаскировать свое оружие и система этого не распознает, пишет The National Interest.
Собрав необходимую информацию, армия США планирует модифицировать свою разведывательную технику и программное обеспечение.