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В США озаботились обходом спутников-шпионов ракетами Россия и Китая
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В США озаботились обходом спутников-шпионов ракетами Россия и Китая 

Национальная Служба Новостей 43 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Военно-морские силы США решили выяснить, как можно обмануть американские спутники-шпионы, которые пытаются одурачить их противники, в частности, Россия и Китай с помощью «умной маскировки», сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на The National Interest.
Отмечается, что спутники-шпионы делают снимки для анализа с помощью компьютера, а не людей, так как предоставляется очень большой объем информации. Однако в этой системе есть недостаток — Россия и Китай могут замаскировать свое оружие и система этого не распознает, пишет The National Interest.
Собрав необходимую информацию, армия США планирует модифицировать свою разведывательную технику и программное обеспечение.
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