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Ван И встретился с главой МИД Чили Р. Ампуэро
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Ван И встретился с главой МИД Чили Р. Ампуэро 

ИА Синьхуа 1 час назад
Буэнос-Айрес, 21 мая /Синьхуа/ — В воскресенье в рамках встречи глав МИД «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И встретился с министром иностранных дел Чили Роберто Ампуэро.
Ван И отметил, что Чили является для Китая дружественным государством в Латинской Америке. Несмотря на то, что географически страны расположены далеко друг от друга, идея открытости и соглашение о свободной торговле крепко связали их вместе. В последние годы двустороннее торгово-экономическое сотрудничество развивается быстрыми темпами, что приносит реальную выгоду народам двух стран. Китай высоко ценит тот факт, что правительство Чили отдает существенные силы развитию отношений с Китаем, и намерен осуществить состыковку инициативы «Пояс и путь» с чилийской «Инвестиционной программой-2025», продвинуть взаимовыгодное сотрудничество в таких сферах, как инфраструктура и взаимосвязанность, а также усилить гуманитарные обмены в целях достижения совместного процветания и развития. По словам Ван И, Китай уверен в перспективах китайско-чилийского всестороннего стратегического партнерства.
Р. Ампуэро, в свою очередь, назвал очень хорошими отношения между Чили и Китаем. Чили высоко оценивает позицию китайской стороны относительно защиты свободной торговли и создания открытой мировой экономики, что также является важнейшей основой внешней политики Чили. Чили твердо придерживается принципа одного Китая и уважает усилия, приложенные им для сохранения стабильности в Южно-Китайском море и разрешения ядерной проблемы Корейского полуострова политическими методами. Чилийская сторона рассчитывает на укрепление контактов на высоком уровне и расширение взаимовыгодного сотрудничества между двумя сторонами. Чили активно поддерживает инициативу «Пояс и путь» и надеется, что она протянется до Латинской Америки. —0—
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