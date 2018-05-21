Ван И встретился с главой МИД Чили Р. Ампуэро

Ван И отметил, что Чили является для Китая дружественным государством в Латинской Америке. Несмотря на то, что географически страны расположены далеко друг от друга, идея открытости и соглашение о свободной торговле крепко связали их вместе. В последние годы двустороннее торгово-экономическое сотрудничество развивается быстрыми темпами, что приносит реальную выгоду народам двух стран. Китай высоко ценит тот факт, что правительство Чили отдает существенные силы развитию отношений с Китаем, и намерен осуществить состыковку инициативы «Пояс и путь» с чилийской «Инвестиционной программой-2025», продвинуть взаимовыгодное сотрудничество в таких сферах, как инфраструктура и взаимосвязанность, а также усилить гуманитарные обмены в целях достижения совместного процветания и развития. По словам Ван И, Китай уверен в перспективах китайско-чилийского всестороннего стратегического партнерства.

Р. Ампуэро, в свою очередь, назвал очень хорошими отношения между Чили и Китаем. Чили высоко оценивает позицию китайской стороны относительно защиты свободной торговли и создания открытой мировой экономики, что также является важнейшей основой внешней политики Чили. Чили твердо придерживается принципа одного Китая и уважает усилия, приложенные им для сохранения стабильности в Южно-Китайском море и разрешения ядерной проблемы Корейского полуострова политическими методами. Чилийская сторона рассчитывает на укрепление контактов на высоком уровне и расширение взаимовыгодного сотрудничества между двумя сторонами. Чили активно поддерживает инициативу «Пояс и путь» и надеется, что она протянется до Латинской Америки. —0—