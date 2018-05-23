Летчики ВВО уничтожили над Приморьем крылатые ракеты условного противника 

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая. /ТАСС/. Экипажи оперативно-тактической авиации Восточного военного округа (ВВО) в Приморье отработали уничтожение крылатых ракет условного противника. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.
"На специализированном авиационном полигоне Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае, экипажи оперативно-тактической авиации на самолетах Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиках Су-34 уничтожили крылатые ракеты условного противника", — сообщил Гордеев, не уточнив число участников учений.
Летчики в ходе учений уничтожили специальные мишени, имитирующие крылатые ракеты. Экипажи выполняли летно-тактические задания в условиях активного радиоэлектронного противодействия условного противника.
Как отметили в пресс-службе, особенностью учений стало использование управляемых авиационных ракет класса «воздух — воздух» с тепловой головкой наведения.