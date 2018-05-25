Экипажи вертолетов Ка-52 авиачасти ВВО В Приморском крае уничтожили автоколонну условных террористов

Пилотами были также отработаны маневры по уходу от средств ПВО условного противника, в том числе переносных зенитных ракетных комплексов.

Приморском крае на одном из специализированных полигонов авиационной части Восточного военного округа в рамках выполнения летно-тактических заданий экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили колонну автомобильной техники условных террористов.

Летчики провели воздушную разведку в заданном районе, после обнаружения мишеней, имитирующих автомобильную и легкобронированную технику условных террористов, экипажи выполнили практические стрельбы из пушечного вооружения винтокрылых машин.

Кроме этого, в ходе полетов были отработаны маневры по уходу от средств ПВО условного противника, в том числе переносных зенитных ракетных комплексов.