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Договор о РСМД стал очередным поводом для западных нападок на Россию
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Договор о РСМД стал очередным поводом для западных нападок на Россию 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: Вести.Ru
Запад развернул против договора о ракетах средней и меньшей дальности пропагандистскую кампанию. В Минобороны России считают, что нашу страну обвиняют голословно и неконкретно, чтобы Москва не могла предметно ответить. Об этом пишет газета «Красная Звезда». В военном ведомстве говорят, что таким образом Россию пытаются представить страной-нарушителем. Минобороны подчёркивает принципиальную важность договора о ракетах средней и меньшей дальности для всего мира. Если он прекратит действовать, вернётся ситуация начала восьмидесятых годов прошлого века, отмечает телеканал «Россия 24».
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