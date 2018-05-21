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Российские ракеты сделали самолеты боевого управления США бесполезными
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Российские ракеты сделали самолеты боевого управления США бесполезными 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Российская Газета
В процессе подготовки бюджета на 2019 год ВВС США решили отказаться от программы по замене самолетов JSTARS, предусматривавшей покупку 17 новых Boeing-707. Однако с этим согласны не все американские законодатели.
Хизер Уилсон, выступая перед членами подкомитета по вопросам обороны комитета по ассигнованиям Сената США, отметила, что в случае конфликта американские самолеты боевого управления и целеуказания не смогут приблизиться к войскам противника не необходимое расстояние.
"Российские и китайские ракеты «земля-воздух» собьют эти самолеты в первый день конфликта", — сказала министр.
Вместо замены самолетов системы JSTARS предлагается направить средства на разработку альтернативного способа боевого управления и целеуказания с привлечением пилотируемых, беспилотных и космических платформ. Однако стоить это будет гораздо дороже.
Уилсон также предложила законодателям подумать, осилят ли США обновление самолетов JSTARS и создание новой системы одновременно. По ее словам, одновременная реализации обеих программ потребует увеличения бюджета ВВС США на 7 миллиардов долларов.
Справка «РГ»
Northrop Grumman/Boeing E-8 Joint STARS — самолет боевого управления и целеуказания, создан на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300. В первую очередь этот самолет предназначен для ведения разведки. Находясь на удалении в несколько сотен километров от зоны боевых действий, он обнаруживает, классифицирует и сопровождает до 600 наземных целей. Экипаж самолета может передавать информацию о целях наземных подразделениям в режиме реального времени.
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