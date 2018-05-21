Российские ракеты сделали самолеты боевого управления США бесполезными

В процессе подготовки бюджета на 2019 год ВВС США решили отказаться от программы по замене самолетов JSTARS, предусматривавшей покупку 17 новых Boeing-707. Однако с этим согласны не все американские законодатели.

Хизер Уилсон , выступая перед членами подкомитета по вопросам обороны комитета по ассигнованиям Сената США , отметила, что в случае конфликта американские самолеты боевого управления и целеуказания не смогут приблизиться к войскам противника не необходимое расстояние.

"Российские и китайские ракеты «земля-воздух» собьют эти самолеты в первый день конфликта", — сказала министр.

Вместо замены самолетов системы JSTARS предлагается направить средства на разработку альтернативного способа боевого управления и целеуказания с привлечением пилотируемых, беспилотных и космических платформ. Однако стоить это будет гораздо дороже.

Уилсон также предложила законодателям подумать, осилят ли США обновление самолетов JSTARS и создание новой системы одновременно. По ее словам, одновременная реализации обеих программ потребует увеличения бюджета ВВС США на 7 миллиардов долларов.

Справка «РГ»