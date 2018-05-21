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Перевернувшийся после аварии джип едва не раздавил пешехода в Москве
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Перевернувшийся после аварии джип едва не раздавил пешехода в Москве 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Торопившийся водитель устроил аварию на юго-востоке Москвы, в результате которой его джип перевернулся и чудом не сбил пересекавшего дорогу пешехода. Момент столкновения попал в объектив камеры наблюдения.
ДТП произошло около 11 часов дня в понедельник, 21 мая, на пересечении Волгоградского проспекта и Ташкентской улицы. Владелец внедорожника рассчитывал проскочить на красный сигнал светофора, но из-за остановившегося грузовика не заметил выехавшую на перекресток легковушку. От удара в бок машина перевернулась и пролетела еще около 15 метров, при этом едва не зацепив переходившего проезжую часть человека. Пешеход вовремя заметил угрозу и успел отбежать в сторону.
Джип после «кувырка» встал на колеса, о состоянии его владельца никакой информации не поступало, как и о самочувствии второго участника аварии.
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