Эксперт связал сомнения в результате выборов в Венесуэле с экономическими интересами США

ТАСС , 21 мая. Заявления США и других стран о нелегитимности воскресных президентских выборов в Венесуэле связаны с экономической стратегией Вашингтона и его стремлением получить контроль над природными ресурсами этой южноамериканской страны. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС венесуэльский эксперт Диего Оливера Эвиа, руководитель аналитического ресурса Barometro Internacional.

"США, а также некоторые представители европейских стран на самом деле беспокоятся не о том, как проходили эти выборы. На самом деле они стремятся получить контроль над экономикой Венесуэлы. Сложившаяся ситуация связана вовсе не с политикой, а с венесуэльской нефтью, венесуэльским кобальтом, венесуэльским золотом. Речь ведь идет об очень богатой стране", — отметил Оливера Эвиа.

"Мы имеем дело с экономической войной, которая была начата после смерти Уго Чавеса (президент Венесуэлы в 1999-2013 годы. — прим. ТАСС). Тогда к власти пришел Николас Мадуро , а оппозиция решила, что его будет проще свергнуть, чем его предшественника. Но у нее ничего не получилось", — добавил эксперт.

По словам Оливеры Эвиа, Дональд Трамп после своего избрания на пост президента США решил вернуть контроль над Латинской Америкой и начал проводить активную политику по поддержке консервативных сил в странах региона. Вместе с тем эксперт считает, что США вряд ли решатся на введение эмбарго на покупку венесуэльской нефти, так как мировые цены на этот продукт сейчас идут вверх и подобный шаг может негативно отразиться на американской экономике. «Скорее всего, они будут продолжать применять [другие] санкции с тем, чтобы способствовать экономическому кризису в Венесуэле», — отметил он.

"В этих условиях Венесуэла должна переориентировать свою экономику, обратиться к России , к Китаю , к другим странам, которые противостоят США и НАТО . Такие государства, как Россия, не допустят введения эмбарго против Венесуэлы", — уверен Оливера Эвиа.

Результаты выборов в Венесуэле

На состоявшихся в воскресенье выборах действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро набрал более 5,8 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» — 1,8 млн К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила немногим около 46%.