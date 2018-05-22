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В США рассказали о неудачных тестах российских ракет с ядерной установкой
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В США рассказали о неудачных тестах российских ракет с ядерной установкой 

Национальная Служба Новостей 45 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Американский телеканал CNBC сообщил о неудачных испытаниях российских новых крылатых ракет с силовой ядерной установкой, сообщает Североамериканское бюро НСН.
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