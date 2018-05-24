Разведка США объявила об удачном испытании Россией комплексов С‐500

Представители служб военной разведки США отметили, что Россия провела успешные испытания зенитно‐ракетной системы C‐500. Как сообщили военные, боеприпасы поразили цель, удаленную от места запуска на 481,2 километра, передает телеканал CNBC.

Таким образом, дальность ракет нового поколения превышает аналогичные разработки, которые испытывались ранее, на 80 километров. Поставки ЗРС C-500 на вооружение армии намечены на 2020 год.

Ракеты системы «Прометей», по признанию американских военных, на сегодняшний день являются самыми дальнобойными в мире в своем классе. Боевые заряды способны поражать воздушные устройства, включая беспилотные аппараты, истребители и ракеты, которые летают в верхних слоях геосферы.