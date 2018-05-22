Премьер Грузии и помощник госсекретаря США обсудили двусторонние отношения

"Стороны обсудили отношения между Грузией и США, среди них торгово-экономическое направление и активизация сотрудничества в культурной и образовательной сферах. Помощник госсекретаря США еще раз подчеркнул достигнутый Грузией прогресс и личный вклад премьер-министра в успешном осуществлении реформ", — сказано в заявлении, распространенном пресс-службой грузинского правительства.

По данным ведомства, Митчелл отметил, что США подчеркивают роль Грузии в направлении развития регионального сотрудничества.

Премьер и помощник госсекретаря также обсудили предстоящий саммит НАТО Брюсселе и отметили перспективу Грузии на пути евроатлантической интеграции.

"США поддерживают стремление Грузии к НАТО и вместе с союзниками подтвердят на саммите успех страны на этом пути", — отмечено в заявлении.

Визит грузинской правительственной делегации в США продлится до 23 мая.