Ещё
Премьер Грузии и помощник госсекретаря США обсудили двусторонние отношения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Грузии и помощник госсекретаря США обсудили двусторонние отношения 

РИА Новости 1 час назад
ТБИЛИСИ, 22 мая — РИА Новости. Двустороннее сотрудничество Грузии и США, ситуация в регионе и торгово-экономические отношения были главными темами обсуждения в ходе встречи грузинского премьер-министра Георгия Квирикашвили и помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсса Митчелла в Вашингтоне, сообщает администрация правительства.
"Стороны обсудили отношения между Грузией и США, среди них торгово-экономическое направление и активизация сотрудничества в культурной и образовательной сферах. Помощник госсекретаря США еще раз подчеркнул достигнутый Грузией прогресс и личный вклад премьер-министра в успешном осуществлении реформ", — сказано в заявлении, распространенном пресс-службой грузинского правительства.
По данным ведомства, Митчелл отметил, что США подчеркивают роль Грузии в направлении развития регионального сотрудничества.
Премьер и помощник госсекретаря также обсудили предстоящий саммит НАТО в Брюсселе и отметили перспективу Грузии на пути евроатлантической интеграции.
"США поддерживают стремление Грузии к НАТО и вместе с союзниками подтвердят на саммите успех страны на этом пути", — отмечено в заявлении.
Визит грузинской правительственной делегации в США продлится до 23 мая.
РИА Новости: последние новости
Beeline заплатила Узбекистану многомиллиардный штраф Юристы Госдепа США приедут в РФ для обсуждения по "библиотеке Шнеерсона" Еслямова из Казахстана получила в Каннах приз за роль в российском фильме
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Речь идет о выживании»129
За имущество будут платить по-новому79
ЕС избавится от ряда стран, как «от мешков с песком»4
США массово изымают доллары8
«Евровидение-2019» неожиданно перенесли21
Видео
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
04:24
Без интернета и работы: Серебренникова оставили дома
Общество Статьи
10:47
Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России
Экономика Статьи
00:28
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов
Политика
03:04
«Прямую линию» с Путиным ждут серьезные изменения
Политика
00:34
Обама нашел новую работу
США В мире
01:21
В МИД высказались о продаже Аляски
Политика
00:50
Путин пошутил про школьную успеваемость
Политика
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение