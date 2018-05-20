Ещё
79-летняя водитель «Лады» пострадала от рассеянности молодой женщины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

79-летняя водитель «Лады» пострадала от рассеянности молодой женщины 

Карельские вести 37 минут назад
Фото: Карельские вести
Субботний день был испорчен для сразу трех владельцев автомобилей в Петрозаводске.
ГИБДД Карелии сообщает о четырех ДТП, случившихся в субботу, 19 мая.
Днем на улице Правды 33-летняя водитель «Хюндай Солярис» отвлеклась от управления и допустила наезд на автомобиль «Шкода Октавия», который от удара продвинуло вперед на стоящий автомобиль «Лада Гранта». В результате аварии пострадала пассажирка «Лады Гранта» 79 лет, которой назначено амбулаторное лечение.
Спустя три часа также в Петрозаводске на улице Анохина, 33-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» допустил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть вне установленного места, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате аварии травмы получил 11-летний школьник, пострадавший госпитализирован.
Не обошлось без ДТП в Костомукше и Сортавале. В городе горняков в 7.25 утра 29-летний водитель, управляя незарегистрированным мотоциклом «Ямаха», находясь в состоянии опьянения, при совершении маневра разворота допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии пострадал сам водитель и 32-летний пассажир. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
А в 17-30 в Сортавале 40-летний водитель «ВАЗ-2106» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии травмы получил 67-летний мужчина, который госпитализирован.
Также напомним, что сегодня в Петрозаводске на пешеходном переходе Лесного проспекта был насмерть мужчина.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Чрезвычайная ситуация: почему Пучкова заменили на замдиректора ФСБ Меган Маркл с мамой приехала в отель, где проведет ночь перед свадьбой Минприроды отдали экс-соратнику Михельсона: кто такой Дмитрий Кобылкин
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путину посоветовали «наслаждаться моментом»321
Порошенко нашел способ ослабить Россию260
Запад предлагает России отказаться от земли и армии716
Россияне остались без дешевой Турции532
Догилева повергла зрителей в шок своим видом20
Видео
04:06
Украина выйдет из всех договоров СНГ
Украина В мире
00:15
Бородину затравили после личной трагедии
Шоу-бизнес
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
00:43
Xiaomi Mi 8 может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее
Гаджеты Наука и техника
00:32
Ветер снес крышу ТЦ под Екатеринбургом
Происшествия
00:24
Порошенко нашел способ ослабить Россию
Украина В мире
01:27
На Украине представили беспилотник «на поводке»
Армия Оружие
00:09
В Ангарске выпал снег
Погода Общество
10:02
Путину посоветовали «наслаждаться моментом»
Политика Европа
02:01
Меркель не смогла защитить Германию от США
Экономика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение