79-летняя водитель «Лады» пострадала от рассеянности молодой женщины

Субботний день был испорчен для сразу трех владельцев автомобилей в Петрозаводске

ГИБДД Карелии сообщает о четырех ДТП, случившихся в субботу, 19 мая.

Днем на улице Правды 33-летняя водитель « Хюндай Солярис» отвлеклась от управления и допустила наезд на автомобиль «Шкода Октавия», который от удара продвинуло вперед на стоящий автомобиль «Лада Гранта». В результате аварии пострадала пассажирка «Лады Гранта» 79 лет, которой назначено амбулаторное лечение.

Спустя три часа также в Петрозаводске на улице Анохина, 33-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» допустил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть вне установленного места, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате аварии травмы получил 11-летний школьник, пострадавший госпитализирован.

Не обошлось без ДТП в Костомукше и Сортавале. В городе горняков в 7.25 утра 29-летний водитель, управляя незарегистрированным мотоциклом «Ямаха», находясь в состоянии опьянения, при совершении маневра разворота допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии пострадал сам водитель и 32-летний пассажир. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

А в 17-30 в Сортавале 40-летний водитель «ВАЗ-2106» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии травмы получил 67-летний мужчина, который госпитализирован.

Также напомним, что сегодня в Петрозаводске на пешеходном переходе Лесного проспекта был насмерть мужчина.