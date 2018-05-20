Самолеты, танки, БТР: донские воинские части готовятся принимать новое вооружение

В 2018 году воинские части, которые находятся в Ростовской области и по всему Южному военному округу, получат новые танки, БТР, самолеты и вертолеты. Об этом сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников на заседании военного совета.

— В соединения и воинские части в 2018 году будет поставлено более 1500 единиц перспективных новых образцов вооружения, военной и специальной техники. Среди них более 40 самолетов и вертолетов, около 20 кораблей и катеров, более 70 танков, 200 БТР и БМП, 250 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, а также 200 единиц автомобильной техники, — сообщает ТАСС

С начала этого года в военные части уже поступило около 130 единиц новейшего вооружения, и все они уже применяются при боевой подготовке солдат.