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Самолеты, танки, БТР: донские воинские части готовятся принимать новое вооружение
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Самолеты, танки, БТР: донские воинские части готовятся принимать новое вооружение 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В 2018 году воинские части, которые находятся в Ростовской области и по всему Южному военному округу, получат новые танки, БТР, самолеты и вертолеты. Об этом сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников на заседании военного совета.
— В соединения и воинские части в 2018 году будет поставлено более 1500 единиц перспективных новых образцов вооружения, военной и специальной техники. Среди них более 40 самолетов и вертолетов, около 20 кораблей и катеров, более 70 танков, 200 БТР и БМП, 250 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, а также 200 единиц автомобильной техники, — сообщает ТАСС.
С начала этого года в военные части уже поступило около 130 единиц новейшего вооружения, и все они уже применяются при боевой подготовке солдат.
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