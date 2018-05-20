СМИ: в Канаде прошла акция протеста против нелегальных мигрантов из США

ОТТАВА , 20 мая. Примерно сто представителей канадских ультраправых организаций собрались на границе Канады США на акцию протеста против притока в их страну нелегальных мигрантов из соседнего государства. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

Акция проходила недалеко от контрольно-пропускного пункта в районе города Сен-Бернар-де-Лаколль, расположенного на границе провинции Квебек и штата Нью-Йорк . Именно этот маршрут в основном используют нелегалы, чтобы попасть из США в Канаду. Члены ультраправых движений Storm Alliance, «Три процента» и других организаций требовали прекратить впускать в Канаду нелегалов из соседней страны.

Отмечается, что акции ультраправых попытались помешать антифашисты, численность которых не уточняется. Полиция не допустила беспорядков, а также задержала одного из антифашистских лидеров.

По данным канадских миграционных властей, с начала 2018 года из США прибыли уже более 7,6 тыс. нелегалов, большая часть из которых попала в Канаду через провинцию Квебек. Нелегальные мигранты массово устремились из США в Канаду с начала 2017 года. По словам самих мигрантов, они опасаются депортации из Соединенных Штатов из жесткой иммиграционной политики президента Дональда Трампа . За год число нелегалов уже превысило 26 тыс. человек.

Причины миграции

Согласно договору между США и Канадой от 2004 года, лица, ищущие защиты, могут подать соответствующий запрос властям одной из этих североамериканских стран, исходя из того, куда они прибыли первоначально. Если таковые, попав сначала в США, затем через сухопутную границу прибывают в Канаду, то, согласно договору, должны быть депортированы назад, так как США являются безопасной страной, где они могут подать заявление о предоставлении убежища.