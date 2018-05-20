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СМИ: в Канаде прошла акция протеста против нелегальных мигрантов из США
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СМИ: в Канаде прошла акция протеста против нелегальных мигрантов из США 

ТАСС 20 мая 2018
ОТТАВА, 20 мая. Примерно сто представителей канадских ультраправых организаций собрались на границе Канады и США на акцию протеста против притока в их страну нелегальных мигрантов из соседнего государства. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.
Акция проходила недалеко от контрольно-пропускного пункта в районе города Сен-Бернар-де-Лаколль, расположенного на границе провинции Квебек и штата Нью-Йорк. Именно этот маршрут в основном используют нелегалы, чтобы попасть из США в Канаду. Члены ультраправых движений Storm Alliance, «Три процента» и других организаций требовали прекратить впускать в Канаду нелегалов из соседней страны.
Отмечается, что акции ультраправых попытались помешать антифашисты, численность которых не уточняется. Полиция не допустила беспорядков, а также задержала одного из антифашистских лидеров.
По данным канадских миграционных властей, с начала 2018 года из США прибыли уже более 7,6 тыс. нелегалов, большая часть из которых попала в Канаду через провинцию Квебек. Нелегальные мигранты массово устремились из США в Канаду с начала 2017 года. По словам самих мигрантов, они опасаются депортации из Соединенных Штатов из жесткой иммиграционной политики президента Дональда Трампа. За год число нелегалов уже превысило 26 тыс. человек.
Причины миграции
Согласно договору между США и Канадой от 2004 года, лица, ищущие защиты, могут подать соответствующий запрос властям одной из этих североамериканских стран, исходя из того, куда они прибыли первоначально. Если таковые, попав сначала в США, затем через сухопутную границу прибывают в Канаду, то, согласно договору, должны быть депортированы назад, так как США являются безопасной страной, где они могут подать заявление о предоставлении убежища.
Но после указов Трампа, ужесточивших миграционную политику Соединенных Штатов, как пояснили правозащитники, эта страна больше не является безопасной для беженцев, поэтому нелегалы теперь не могут быть депортированы из Канады без веских на то оснований. Кроме того, канадский премьер-министр Джастин Трюдо в начале 2017 года заявил, что Канада примет всех, кому грозит депортация из США.
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