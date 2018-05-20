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СМИ узнали о планах пусков ракет «Сатана» без участия Украины
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СМИ узнали о планах пусков ракет «Сатана» без участия Украины 

Rambler News Service 23 минуты назад
Фото: Русская Весна
Россия может снова начать использовать межконтинентальные баллистические ракеты «Сатана» для запуска космических аппаратов, возродив проект «Днепр» без участия Украины, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Рассматривается вопрос об использовании снимаемых с боевого дежурства ракет РС-20В по конверсионной программе пусков», — цитирует собеседника агентство. Источник уточнил, что речь идет о модернизации под космические старты именно версии РС-20В, а не РС-20Б, которые ранее использовались по проекту «Днепр». При этом к проекту не будут привлекать украинскую сторону. По информации собеседника агентства, целесообразнее адаптировать под космические пуски именно РС-20В.
Согласно открытым данным, по состоянию на 2017 год на вооружении находилось 46 ракет РС-20В. Ракет РС-20Б осталось около 11 единиц. Ранее замглавы Минобороны Юрий Борисов заявил, что ведомство ближайшее время начнет утилизацию межконтинентальных баллистических ракет «Воевода» (по классификации НАТО — «Сатана»).
Ракетный комплекс «Воевода» с ракетой РС-20В, разработанный днепропетровским КБ «Южное», был поставлен на боевое дежурство в конце 1980-х годов. РС-20В остается самой мощной из всех российских межконтинентальных баллистических ракет.
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