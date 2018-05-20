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Россия запустит ракеты «Сатана» без участия Украины
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Россия запустит ракеты «Сатана» без участия Украины 

Ридус 1 час назад
Фото: Русская Весна
Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что Россия может вернуться к использованию межконтинентальных баллистических ракет «Сатана» для запуска космических аппаратов.
Таким образом, возродится проект «Днепр», но Украину, которая отвечала за систему управления ракет, не планируют привлекать к работам.
«Рассматривается вопрос об использовании снимаемых с боевого дежурства ракет РС-20 В по конверсионной программе пусков», — рассказал источник РИА Новости.
На данный момент таких ракет осталось 46, поэтому их целесообразнее модернизировать, чем ракеты РС-20Б, которых всего 11 штук, сообщает ФАН.
Несмотря на годы использования, РС-20 В по сей день остается одной из самых мощных из всех российских МБР. Эксперты отмечают ее эффективность в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.
Им на смену пришли ракеты «Сармат». Ранее западные СМИ писали, что всего одна ракета «Сармат» сотрет в порошок Англию и Уэльс, поскольку в две тысячи раз мощнее сброшенной на Хиросиму бомбы.
Заголовок американского издания The New York Post гласил, что ракета «Сармат» с шестнадцатью мощными ядерными боеголовками в каждой способна устроить натуральный ад на земле, и характеризует российское ядерное оружие как «замаскированного дьявола».
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