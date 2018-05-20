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Сбивший девочку под Саратовом водитель скрылся
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Появились подробности кровавого убийства на Кубани
Появились подробности кровавого убийства на Кубани

Сбивший девочку под Саратовом водитель скрылся 

Новости Саратова 20 мая 2018
Фото: Новости Саратова
Дорожный инцидент с участием ребенка произошел 19 мая в Энгельсе.
Примерно в половине восьмого вечера возле дома № 65А на улице Гагарина неизвестный водитель на автомобиле, совершил наезд на регулируемом пешеходном переходе на 13-летнюю девочку. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в городской ГИБДД.
Отмечается, что подросток переходила дорогу на красный свет. В нарушение закона водитель с места происшествия уехал. Девочка находится с травмами в больнице.
Полиция просит очевидцев происшествия сообщить имеющуюся информацию по телефонам дежурной части. Виновник ДТП пока не найден.
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