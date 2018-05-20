Сбивший девочку под Саратовом водитель скрылся

Дорожный инцидент с участием ребенка произошел 19 мая в Энгельсе

Примерно в половине восьмого вечера возле дома № 65А на улице Гагарина неизвестный водитель на автомобиле, совершил наезд на регулируемом пешеходном переходе на 13-летнюю девочку. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в городской ГИБДД

Отмечается, что подросток переходила дорогу на красный свет. В нарушение закона водитель с места происшествия уехал. Девочка находится с травмами в больнице.

Полиция просит очевидцев происшествия сообщить имеющуюся информацию по телефонам дежурной части. Виновник ДТП пока не найден.