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Пьяный пенсионер под Саратовом устроил ДТП
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Пьяный пенсионер под Саратовом устроил ДТП 

Новости Саратова 22 мая 2018
Фото: Новости Саратова
Виновник аварии пояснил, что сильно не выспался.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, ДТП случилось на автодороге Саратов-Волгоград рядом с селом Пудовкино.
На трассе не разъехались микроавтобус Mazda и ВАЗ-2111. Выяснилось, что водитель «одиннадцатой» был сильно пьян.
Во время столкновения сильно пострадали сам виновник происшествия — 62-летний мужчина и пассажирка автобуса. Спасателям пришлось вызволять пенсионера из автомобиля при помощи специального инструмента: он застрял в сильно покореженном автомобиле. Оба пострадавших госпитализированы.
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