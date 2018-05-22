Пьяный пенсионер под Саратовом устроил ДТП

Виновник аварии пояснил, что сильно не выспался.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, ДТП случилось на автодороге Саратов-Волгоград рядом с селом Пудовкино.

На трассе не разъехались микроавтобус Mazda и ВАЗ-2111. Выяснилось, что водитель «одиннадцатой» был сильно пьян.

Во время столкновения сильно пострадали сам виновник происшествия — 62-летний мужчина и пассажирка автобуса. Спасателям пришлось вызволять пенсионера из автомобиля при помощи специального инструмента: он застрял в сильно покореженном автомобиле. Оба пострадавших госпитализированы.