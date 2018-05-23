Устаревшие «Томагавки»: СМИ узнали о планах США прекратить разработку крылатых ракет

Вместе с тем СМИ сообщают, что замена для новых ракет будет разработана нескоро, поскольку усовершенствовать характеристики малозаметных крылатых ракет LRASM и NGLAW разработчики смогут приблизительно к 2030 году.

Министерстве обороны США могут прекратить производство крылатых ракет, а также отказаться от их дальнейшей эксплуатации, сообщает издание Defense One.

Уточняется, что причиной такого решения стали современные средства противовоздушной и противоракетной обороны, комплексы радиоэлектронной борьбы, а также другие средства противодействия. По данным издания, они значительно снижают эффективность крылатых ракет Tomahawk.

Кроме того, от дальнейшего производства и эксплуатации этих ракет могут отказаться также командование ВМС и разработчики вооружений.

Вместе с тем отмечается, что замена для новых ракет будет разработана нескоро, поскольку усовершенствовать характеристики малозаметных крылатых ракет LRASM и NGLAW разработчики смогут приблизительно к 2030 году.

Как отмечает издание, к новым ракетам будет предъявлено еще одно требование — действие во «враждебной» среде даже в условиях активного «глушения» противником всевозможных каналов связи, а также применения различных средств противодействия.