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СМИ сообщили об успешных испытаниях C-500 в России
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Россия провела секретные испытания
Россия провела секретные испытания

СМИ сообщили об успешных испытаниях C-500 в России 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В России провели успешные испытания системы ПВО нового поколения С-500. Об этом, ссылаясь на данные американской разведки, сообщил телеканал CNBC, пишет "Газета.ру".
По информации телеканала, система С-500 поразила цель на расстоянии свыше 480 километров, что является рекордом дальности. Отмечается, что это на 80 километров больше результатов любых известных ранее испытаний ПВО.
Система противовоздушной обороны С-500 способна производить перехват гиперзвуковых ракет, беспилотников и авиации, пишет издание. Помимо этого, она может перехватить самолеты-невидимки, например, F-22 и F-35, и уничтожать летающие объекты на высоте до 100 километров.
Ранее сообщалось, что в октябре на вооружение ВКС РФ поступит новый ударный авиакомплекс. Как уточнили в российском ОПК, речь идет о модернизированном дальнем бомбардировщике Ту-22М3М, оснащенном новой сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32.
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