СМИ сообщили об успешных испытаниях C-500 в России

России провели успешные испытания системы ПВО нового поколения С-500. Об этом, ссылаясь на данные американской разведки, сообщил телеканал CNBC, пишет "Газета.ру"

По информации телеканала, система С-500 поразила цель на расстоянии свыше 480 километров, что является рекордом дальности. Отмечается, что это на 80 километров больше результатов любых известных ранее испытаний ПВО.

Система противовоздушной обороны С-500 способна производить перехват гиперзвуковых ракет, беспилотников и авиации, пишет издание. Помимо этого, она может перехватить самолеты-невидимки, например, F-22 и F-35, и уничтожать летающие объекты на высоте до 100 километров.

Ранее сообщалось, что в октябре на вооружение ВКС РФ поступит новый ударный авиакомплекс. Как уточнили в российском ОПК, речь идет о модернизированном дальнем бомбардировщике Ту-22М3М, оснащенном новой сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32.