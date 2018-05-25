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Эксперт оценил сообщения СМИ об испытаниях С-500 в России
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Эксперт оценил сообщения СМИ об испытаниях С-500 в России 

RT на русском 1 час назад
Фото: Москва24
Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединённой системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения СМИ об испытаниях зенитно-ракетных комплексов С-500 в России.
«Россию смело можно назвать лидирующей страной в области создания систем ПВО. Сравнивать российские разработки, например, с американскими системами здесь просто неуместно, это абсолютно разный уровень, мы ушли далеко вперёд», — заявил он.
По его словам, комплексы Patriot остались на уровне С-300, а по многим показателям даже сегодня ему уступают.
Ранее военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал сообщения СМИ об испытаниях С-500.
В октябре 2017 года российские военные заявили, что новейшие зенитные ракетные системы С-500 поступят на вооружение Воздушно-космических сил России ближе к 2020 году.
Также американский телеканал сообщил об успешных испытаниях С-500 в России.
Об уникальных возможностях С-500 — в материале RT.
RT на русском: последние новости
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