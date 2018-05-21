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В 2018 году в Татарстане на летний отдых детей в лагерях выделили 208 млн
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В 2018 году в Татарстане на летний отдых детей в лагерях выделили 208 млн 

АиФ Казань 6 часов назад
Фото: АиФ Казань
208 млн рублей из бюджета Татарстана выделили на летнюю оздоровительную кампанию 2018 года, сообщает пресс-служба исполкома.
В преддверии лета в республике отремонтировали семь лагерей: «Восток», им. Гагарина, «Спутник», «Березка», «Пионерия Татарстана», «Нармонка», «Заречье». Там привели в порядок душевые кабины, санузлы, фасады, заменили окна и двери, системы канализации. Кроме того, в эксплуатацию ввели три новых корпуса на 110 человек в ДОЛ им. Гагарина и «Заречье».
Также в этом году началась реконструкция лагеря «Молодежный», расположенного в пос. Березовка Высокогорского района. На данный момент завершается капремонт первого корпуса, столовой, строится здание клуба, уже заменены инженерные сети. В следующем году запланирован капремонт второго и третьего корпусов, обновление фасадов и благоустройство территории. После реконструкции лагерь будет работать круглый год, одновременно здесь смогут проживать 400 детей.
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