Подразделения ЮВО впервые отработали поражение зенитными ракетами баллистических целей

Подразделения ПВО Южного военного округа впервые начали отрабатывать поражение зенитными ракетами баллистических целей.

ПВО Южного округа станет еще надежнее. Войска впервые начали осваивать стрельбу зенитными ракетами по баллистическим целям. Об этом на окружном военном совете заявил командующий, генерал-полковник Александр Дворников

Он отметил, что уже в зимний период основной упор был сделан на внедрение передовых методик обучения. Военнослужащие научились применять разведывательно-огневые контуры и бороться с крылатыми ракетами и дронами противника.

Всего за это время соединения ПВО провели более 80-ти учений с боевой стрельбой. Напомним, у них на вооружении новейшие системы С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1».