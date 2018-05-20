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Поражение Шараповой и победа Свитолиной — в обзоре полуфиналов турнира в Риме
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Поражение Шараповой и победа Свитолиной — в обзоре полуфиналов турнира в Риме 

Чемпионат.com 20 мая 2018
Фото: Чемпионат.com
Украинка Элина Свитолина (4) в полуфинале турнира в Риме переиграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:4, 6:3.
23-летняя уроженка Одессы, занимающая четвёртое место в рейтинге WТА, трижды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 5 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Анетт также сделала 3 эйса при 2 двойных.
Соперницей Свитолиной в финале станет румынская теннисистка Симона Халеп, которая обыграла в трёх сетах россиянку Марию Шарапову со счётом 4:6, 6:1, 6:4.
Матч продлился 2 часа 23 минуты. Соперницы выполнили по 3 эйса. Шарапова допустила 9 двойных ошибок, Халеп дважды ошибалась на подаче в пяти случаях.
Финал турнира состоится в воскресенье, 20 мая.
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