Поражение Шараповой и победа Свитолиной — в обзоре полуфиналов турнира в Риме

23-летняя уроженка Одессы, занимающая четвёртое место в рейтинге WТА, трижды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 5 и проиграла 1 гейм на своей подаче. Анетт также сделала 3 эйса при 2 двойных.

Соперницей Свитолиной в финале станет румынская теннисистка Симона Халеп, которая обыграла в трёх сетах россиянку Марию Шарапову со счётом 4:6, 6:1, 6:4.

Матч продлился 2 часа 23 минуты. Соперницы выполнили по 3 эйса. Шарапова допустила 9 двойных ошибок, Халеп дважды ошибалась на подаче в пяти случаях.

Финал турнира состоится в воскресенье, 20 мая.