Автомобиль столкнулся с автобусом в районе Коньково 

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГИБДД РФ по городу, 19 мая в нашем районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля, в результате которого пострадал человек.
Авария произошла в районе дома 29 по улице Островитянова. Легковой автомобиль марки Subaru столкнулся с рейсовым автобусом. В результате столкновения водитель Subaru получил травмы.
Напомним, в этом месяце на улице Профсоюзная, около дома № 73, троллейбус наехал на мачту городского освещения. В результате происшествия пострадали четыре пассажира.