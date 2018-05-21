Автомобиль столкнулся с автобусом в районе Коньково

Авария произошла в районе дома 29 по улице Островитянова. Легковой автомобиль марки Subaru столкнулся с рейсовым автобусом. В результате столкновения водитель Subaru получил травмы.

Напомним, в этом месяце на улице Профсоюзная, около дома № 73, троллейбус наехал на мачту городского освещения. В результате происшествия пострадали четыре пассажира.