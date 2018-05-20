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Анонсирована пошаговая экономическая стратегия Age of Wonders: Planetfall
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Анонсирована пошаговая экономическая стратегия Age of Wonders: Planetfall 

MMO13 3 часа назад
Фото: MMO13
Компания Paradox Interactive во время собственной пресс-конференции анонсировала пошаговую экономическую стратегию в научно-фантастической стилистике под названием Age of Wonders: Planetfall. Как и предыдущие части серии, новую игру разрабатывает Triumph Studios, которая также известна по серии Overlord. А в качестве движка был выбран Creator Engine, используемый в последних частях серий The Elder Scrolls и Fallout.
Нам обещают все тот же глубокий тактический геймплей, но уже в сеттинге будущего. Игрокам предстоит развивать собственную цивилизацию, строить здания, проводить исследования и вести переговоры. В Age of Wonders: Planetfall можно будет играть как в одиночку, так и в многопользовательском режиме против реальных людей.
Релиз состоится в 2019 году на PC и консолях. А пока что вы можете посетить страницу игры в Steam и посмотреть первый анонсирующий трейлер.
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