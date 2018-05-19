Румынка Халеп будет посеяна под первым номером на «Ролан Гаррос»

"Я знала до матча, что мне необходимо выиграть, чтобы сохранить первую позицию. Очень рада, удалось выиграть и сохранить лидерство. Не чувствовала никакого давления, вы даже могли заметить это по моей игре. Приятно быть первым номером, но я больше не думаю об этом", — цитирует Халеп сайт WTA.