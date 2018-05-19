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Румынка Халеп будет посеяна под первым номером на «Ролан Гаррос»
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Румынка Халеп будет посеяна под первым номером на «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 19 мая 2018
Румынка Симона Халеп, пройдя на теннисном турнире в Риме на один раунд дальше, чем датчанка Каролина Возняцки, сохранила первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и гарантировала себе первый номер посева на "Ролан Гаррос", сообщает "Советский спорт".
"Я знала до матча, что мне необходимо выиграть, чтобы сохранить первую позицию. Очень рада, удалось выиграть и сохранить лидерство. Не чувствовала никакого давления, вы даже могли заметить это по моей игре. Приятно быть первым номером, но я больше не думаю об этом", — цитирует Халеп сайт WTA.
Ранее сообщалось, что в полуфинале турнира в Риме Халеп встретится с россиянкой Марией Шараповой.
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