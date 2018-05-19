Найден первый черный ящик разбившегося на Кубе пассажирского самолета

МАДРИД , 19 мая — РИА Новости . Кубинские специалисты нашли один из двух черных ящиков разбившегося в пятницу пассажирского самолета и надеются в ближайшее время обнаружить второй, заявил министр транспорта Кубы Адель Искьердо, сообщает агентство EFE.

По словам министра, ящик «находится в хорошем состоянии», а специалисты продолжают «интенсивно работать» в зоне крушения.