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Найден первый черный ящик разбившегося на Кубе пассажирского самолета
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Найден первый черный ящик разбившегося на Кубе пассажирского самолета 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: News.ru
МАДРИД, 19 мая — РИА Новости. Кубинские специалисты нашли один из двух черных ящиков разбившегося в пятницу пассажирского самолета и надеются в ближайшее время обнаружить второй, заявил министр транспорта Кубы Адель Искьердо, сообщает агентство EFE.
По словам министра, ящик «находится в хорошем состоянии», а специалисты продолжают «интенсивно работать» в зоне крушения.
В пятницу Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту самолета было 110 человек, включая членов экипажа, 107 человек погибли, три женщины находятся в больнице в критическом состоянии.
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